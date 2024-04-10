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Полпред президента в УрФО объяснил ситуацию с паводками фактором Казахстана

Полпред Якушев заявил, что сброс воды из Казахстана должен быть лучше согласован

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Пресс-служба Минстроя

Представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подчеркнул необходимость обсуждения наводнений в Курганской и Тюменской областях с учетом системы водохранилищ в Казахстане, откуда происходит сброс воды. Об этом он заявил РБК.

В условиях обильных снегопадов и накопления большого количества воды в резервуарах необходимо тесное взаимодействие с казахстанскими коллегами для более эффективного и регулярного сброса воды. Это поможет избежать проблем с наводнениями в российских регионах, уточнил постпред.

Крупные наводнения также затронули и Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал ЧП как самое масштабное стихийное бедствие за последние 80 лет. В результате был объявлен режим чрезвычайной ситуации в десяти областях Казахстана, включая Атыраускую на западе страны.

Президенты России и Казахстана Путин и Токаев обсудили ситуацию по телефону 9 апреля.

Якушев также описал напряженную обстановку в российском городе Кургане, где готовятся к значительным наводнениям. По его оценкам, это будет исторический пик поднятия воды, поэтому принимаются дополнительные меры по укреплению дамб и мобилизации ресурсов.

Постпред подчеркнул необходимость готовности к таким событиям и отметил начало поступления плавсредств из Федерального агентства по государственным резервам.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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