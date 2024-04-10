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Во время взрыва на итальянской ГЭС погибли трое и пропали без вести четверо рабочих

При взрыве на ГЭС в Италии погибли три человека, четверо пропали без вести

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На итальянской гидроэлектростанции (ГЭС) произошел сильный взрыв, в результате которого имеются погибшие, раненые и пропавшие без вести. Об этом сообщает информационное агентство ANSA.

Согласно имеющимся сведениям, произошел взрыв турбины на расположенной на искусственном озере Сувиана в области Эмилия-Романья ГЭС Enel Green Power. Взрыв вызвал обрушение некоторых помещений станции. Затем произошел пожар и частичное затопление станции. В результате взрыва трое работников станции погибли, пятеро получили серьезные травмы и были доставлены в больницы. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

В настоящее время в поисково-спасательной операции принимают участие 12 пожарных команд, две команды, специализирующиеся на поисках под завалами и водолазы. Спасательные работы будут продолжаться всю ночь.

Президент Италии Серджо Маттарелла и глава правительства страны Джорджа Мелони выразили соболезнования по поводу случившегося. Прокуратура начала расследование аварии.

До этого в Японии рассказали о работе АЭС «Фукусима-1» после землетрясения.

Ранее на АЭС «Цуруга» в Японии заметили дым.

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