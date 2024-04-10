МВД объявило в розыск активистку феминистского движения

Министерство иностранных дел России (МВД РФ) объявило в розыск писательницу и активистку феминистского движения Дарью Серенко по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД.

«Серенко Дарья Андреевна. 23.01.1993. Разыскивается по статье УК», — следует из сообщения.

Отмечается, что Серенко после начала спецоперации РФ на Украине стала соосновательницей движения «Феминистское антивоенное сопротивление» (организация включена Минюстом в список иноагентов), находящегося под управлением иностранного агента. Она занималась сбором средств для Украины и пропагандировала ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношения.

До этого сообщалось, что Ленинский районный суд города Омска составил три протокола по статье об иноагентах на Серенко. По двум из трех протоколов уже было вынесено решение о назначении административного наказания 30 октября и 1 ноября 2023 года. В 2022 году Серенко уехала из России.

Ранее Минюст России внес телеканал «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) в реестр иноагентов во второй раз.