Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уровень воды в Тоболе резко вырос за два часа

Уровень воды в Тоболе вырос на 21 см за два часа

close
100%
Администрация Звериноголовского муниципального округа' class="item-image" >
Телеграм-канал Администрация Звериноголовского муниципального округа

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского в Курганской области достиг 933 см, увеличившись за два часа на 21 см. Об этом сообщает ТАСС.

Уровень воды в селе Звериноголовское на 00:00 (22:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») составил 933 см, плюс 21 см. За 2 часа в Прорывном — плюс 20 см, в Озерном — плюс 19 см», — следует из сообщения.

Отмечается, что жителей просят покинуть свои дома до того, как придет вода. «Сигнал звукового оповещения, который вы сейчас слышите, призывает вас к эвакуации», — следует из обращения к гражданам.

До этого глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова заявила, что в округе объявлена принудительная эвакуация из-за угрозы затопления жилых домов. Она подчеркнула, что в подтопляемых территориях округа объявлена эвакуация.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило стремительное ухудшение ситуации с весенним паводком.

Ранее в Курганской области начали экстренно строить дополнительную дамбу для защиты от затопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами