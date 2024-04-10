Уровень воды в Тоболе резко вырос за два часа

Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовского в Курганской области достиг 933 см, увеличившись за два часа на 21 см. Об этом сообщает ТАСС.

Уровень воды в селе Звериноголовское на 00:00 (22:00 по московскому времени. — «Газета.Ru») составил 933 см, плюс 21 см. За 2 часа в Прорывном — плюс 20 см, в Озерном — плюс 19 см», — следует из сообщения.

Отмечается, что жителей просят покинуть свои дома до того, как придет вода. «Сигнал звукового оповещения, который вы сейчас слышите, призывает вас к эвакуации», — следует из обращения к гражданам.

До этого глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова заявила, что в округе объявлена принудительная эвакуация из-за угрозы затопления жилых домов. Она подчеркнула, что в подтопляемых территориях округа объявлена эвакуация.

8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило стремительное ухудшение ситуации с весенним паводком.

Ранее в Курганской области начали экстренно строить дополнительную дамбу для защиты от затопления.