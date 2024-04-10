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Россиянам объяснили, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе

Специалист Шуленин: звонки с отбоем при ответе используются для схем мошенников

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Shutterstock

Звонки с незнакомых номеров на телефоны россиян, при ответе на которые абонент бросает трубку, чаще всего инициируют компании, но в них также заинтересованы и мошенники. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

Он пояснил, что с помощью такого звонка можно проверить активность номера. Если номер не используется, то есть абонент не отвечает на звонки, то номер будет исключен из рекламной базы с целью не тратить ресурсы на дальнейший обзвон.

В этих случаях такие звонки проводят организации, чья рекламная компания включает в себя массовые смс-рассылки, или операторы, которые обзванивают клиентов, уточнил специалист.

«Но нередко к такому способу прибегают злоумышленники — они могут позвонить, чтобы убедиться в активности абонента, а затем связаться с ним уже непосредственно для различных афер и мошеннических схем», — предупредил Шуленин.

Например, с помощью социальной инженерии киберпреступники могут просить абонента продиктовать одноразовый код для входа в банковское приложение или записать голос, а затем использовать его для подтверждения действий от имени пользователя или обмана его друзей/знакомых.

Шуленин уверен, что если россиянин получает подобные звонки с незнакомых номеров, то лучше не отвечать и не перезванивать на них. «Если подобные звонки повторяются, то стоит обратиться к своему оператору связи, чтобы получить дополнительную информацию», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали опасности при установке на смартфон определителя номера.

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