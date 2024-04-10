Для российских зумеров деньги оказались не главным при выборе работы

Почти 80% российских соискателей в возрасте 18-25 лет при поиске новой работы в первую очередь обращают внимание на интересные задачи. Однако важны и другие критерии, в частности, график работы, work-life balance и расположение офиса, выяснилось в ходе опроса, который провела кадровая компания UTEAM. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, предлагаемая заработная плата важна для 71% опрошенных, интересные задачи — для 76%, рабочий график и гибкость — для 62% соискателей, а возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью — для 64%.

«Нехватка персонала сохраняется на российском рынке труда уже не менее двух лет. На одну вакансию сегодня приходится всего 3,5 резюме, что говорит о дефиците кадров. И если для работодателей это серьезная проблема, то для соискателей — наоборот, открываются новые перспективы для трудоустройства. Большое количество вакансий позволяет соискателям делать осознанный выбор и останавливаться именно на тех предложениях от компаний, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям и интересам. И несмотря на то, что одним из главных критериев по-прежнему остается уровень вознаграждения, люди все больше внимания уделяют и другим факторам. Работа только ради денег — не про современного соискателя», — прокомментировала Анна Крылова, генеральный директор кадровой компании UTEAM.

Кроме заработной платы, графика и work-life balance, в топ-10 критериев для выбора работы вошли наличие ДМС и страхование жизни (31% россиян в возрасте 18-25 лет назвали этот фактор), расположение офиса (36%), коллектив и непосредственный руководитель (32%), компания и ее репутация (37%), возможности для карьерного роста (44%), а также бенефиты и дополнительные льготы (17%).

Любопытно, что 49% опрошенных зумеров выбрали бы работу с более высокой зарплатой, но без ДМС, бенефитов и обучения, а вот еще 51% согласны на более низкую зарплату, но зато со всеми перечисленными бонусами.

Если же выбор стоит между более высокой зарплатой и удобным комфортным графиком, то приоритет деньгам отдадут 56%.

Иначе обстоят дела с репутацией: 32% опрошенных соискателей согласны на работу с высоким доходом, но в компании с плохим имиджем на рынке труда.

В условиях дефицитного рынка труда соискатели стали более избирательными и осторожными. Прежде чем откликнуться на вакансию, они стараются получить максимум информации о компании из открытых источников, изучают задачи и реальные условия работы, сравнивают бонусы и бенефиты разных работодателей.

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