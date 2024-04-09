В МЧС обновили данные по подтопленным домам в Оренбургской области

В Оренбургской области подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

По информации министерства, с подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек, включая 1 597 детей.

«В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек», — добавили в ведомстве.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в ближайшие часы в городе могут ввести экстренную эвакуацию.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

Ранее депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.