Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС обновили данные по подтопленным домам в Оренбургской области

МЧС: в Оренбургской области подтоплены более 10,3 тысячи домов

close
100%
«Ирина Волк»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ирина Волк»

В Оренбургской области подтоплены более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

По информации министерства, с подтопленных территорий эвакуированы 6 555 человек, включая 1 597 детей.

«В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек», — добавили в ведомстве.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что в ближайшие часы в городе могут ввести экстренную эвакуацию.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Директор АО «Спецстрой», которое является генеральным подрядчиком строительства насыпной дамбы на реке Урал в Орске, Сергей Комаров предположил, что виновниками прорыва воды могут стать грызуны.

Ранее депутат Госдумы назвала неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами