Министр строительства посетит несколько регионов по поручению Путина

Руководитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В публикации отмечается, что министр вылетел в регион по поручению президента РФ Владимира Путина. Также Файзуллин с рабочим визитом посетит Курганскую и Тюменскую области.
Основные задачи визита министра — проанализировать ситуацию на месте, а также принять необходимые оперативные решения, сформировать план дальнейших действий.
По словам Файзуллина, в первую очередь необходимо организовать оперативную работу по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры.
До этого оренбургский мэр Сергей Салмин заявил, что в городе в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию.
Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.
Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.
В регионе ввели режим ЧС федерального характера.
Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.