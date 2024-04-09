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Министр строительства посетит несколько регионов по поручению Путина

Глава Минстроя Файзуллин вылетел в Оренбургскую область

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Государственный Совет Республики Татарстан

Руководитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что министр вылетел в регион по поручению президента РФ Владимира Путина. Также Файзуллин с рабочим визитом посетит Курганскую и Тюменскую области.

Основные задачи визита министра — проанализировать ситуацию на месте, а также принять необходимые оперативные решения, сформировать план дальнейших действий.

По словам Файзуллина, в первую очередь необходимо организовать оперативную работу по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого оренбургский мэр Сергей Салмин заявил, что в городе в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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