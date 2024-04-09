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Гендиректор Судебного департамента при ВС РФ уйдет в отставку

Депутат Хинштейн: глава Судебного департамента при ВС РФ Гусев уйдет в отставку

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Евгений Биятов/РИА Новости

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде (ВС) России Александр Гусев собирается уйти в отставку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По его словам, Гусев написал заявление об отставке. Совет судей РФ может рассмотреть его уже на текущей неделе, заявил парламентарий.

Гусев занимал эту должность с 2000 года. Судебный департамент осуществляет организационное обеспечение всех судов в России, а также отвечает за единое информационное пространство судебной системы страны.

9 апреля стало известно, что в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда страны.

4 апреля комиссия при президенте страны по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ. До этого аналогичное решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей.

До этого пенсионерка из Москвы потребовала через суд, чтобы президент России Владимир Путин удочерил ее.

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