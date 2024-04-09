В Госдуме выразили недовольство из-за требования пройти ПЦР-тест в день Пасхи

Депутаты Госдумы недовольны тем, что их заставляют пройти ПЦР-тест 5 мая, в день православной Пасхи, и не сообщают, пригласят ли на инаугурацию президента Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

Депутат Раиса Карамзина во время заседания сообщила, что по плану народные избранники должны будут пройти тестирование 5 мая, однако «к этому времени еще будут уточнения».

«В том числе и по инаугурации. Конкретно мы же не знаем, у нас нет официального приглашение или заявления. Поэтому — все впереди!» — сказала она.

В соответствии с законодательством, избранный глава государства должен вступить в должность по прошествии шести лет со дня вступления в эту должность действующего президента РФ. Инаугурация президента пройдет 7 мая.

Известно, что первой страной, которую Путин посетит после инаугурации, будет Китай. По данным источника, российский лидер может посетить КНР во второй половине мая.

Ранее Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме.