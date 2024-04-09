В Вязьме начали восстанавливать поврежденную железную дорогу. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги.

«Территорию расчистили от фрагментов обрушившегося автомобильного моста. Убрали свыше 450 тонн здоровенных железобетонных обломков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что рабочие делают все возможное для того, чтоб открыть движение поездов до конца дня.

9 апреля поезда продолжают движение в обход станции Вязьма. По такому маршруту следуют все поезда по направлению из Москвы в белорусские города и обратно. Вязьму также объезжают поезда, следующие по маршруту Калининград – Москва, Архангельск – Смоленск и Петербург – Смоленск.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме моста. Кроме того, ведомство проверит, в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения.

Ранее сообщалось, что в Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста.