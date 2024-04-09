Медицинские учреждения, попавшие в зону подтопления, эвакуировали

Руководитель министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что медицинские учреждения, попавшие в зону подтопления, были эвакуированы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, пациентов медучреждений перевели на другие клинические базы.

До этого глава МЧС Александр Куренков прибыл в Курганскую область.

8 апреля губернатор Шумков заявил, что уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 11 метров и выше, что превышает значение, зафиксированное в 1994 году и грозит сильнейшим за последние 30 лет наводнением.

В области ввели режим ЧС регионального уровня, а глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана.

9 апреля в городе объявили о начале эвакуации в микрорайонах Храпово, Затобольный, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществах, находящихся за Кировским мостом. Жителей расположенных на этой территории домов попросили собрать вещи, лекарства и документы и покинуть зону, погрузившись на подготовленные для этого автобусы.

Ранее Путин получил новые доклады о ситуации с паводками.