Еще семь фигурантов дела о «Крокусе» внесли в перечень террористов

Еще семь фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» попали в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленную информацию ведомства.

В список внесли возможных помощников исполнителей теракта Аминчона и Диловара Исломова, их отца Исроила Исломова, а также Якубджони Юсуфзоду, Лутфулло Назримада, Алишера Касимова и Мухаммада Шарипзоду.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Согласно данным Следственного комитета РФ, в настоящее время установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта. Отмечается, что следователи получили важную информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут служить доказательством об их связи со спецслужбами Украины.

Ранее стало известно число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе».