На Урале накрыли нарколабораторию, где работали иностранцы

В Миассе оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков при участии полиции Челябинской области и содействии милиции Республики Беларусь обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, уроженец Астраханской области организовал в частном доме в Миассе лабораторию по производству запрещенных веществ. Работниками на «предприятии» были трое граждан Белоруссии, которые специально прибыли для этой цели на территорию РФ.

«Изъято 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лидера группировки задержали в аэропорту Домодедово, когда мужчина вернулся с отдыха из-за границы. Трое его сообщников-иностранцев также находятся в руках полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее в Приморье полицейские ликвидировали наркопритон в квартире по наводке соседей преступника.