Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале накрыли нарколабораторию, где работали иностранцы

В Миассе полиция ликвидировала нарколабораторию, где работали иностранцы

close
100%
МВД РФ по Челябинской области

В Миассе оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков при участии полиции Челябинской области и содействии милиции Республики Беларусь обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По предварительным данным, уроженец Астраханской области организовал в частном доме в Миассе лабораторию по производству запрещенных веществ. Работниками на «предприятии» были трое граждан Белоруссии, которые специально прибыли для этой цели на территорию РФ.

«Изъято 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, около 430 литров реагентов, а также лабораторное оборудование, которое использовалось сообщниками для синтеза мефедрона», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лидера группировки задержали в аэропорту Домодедово, когда мужчина вернулся с отдыха из-за границы. Трое его сообщников-иностранцев также находятся в руках полиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее в Приморье полицейские ликвидировали наркопритон в квартире по наводке соседей преступника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами