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Психолог объяснил, что нужно сделать для внутреннего роста

Психолог Хакимов: для внутреннего роста необходимо наблюдать за собой

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Shutterstock

Чтобы духовно расти, важно задавать себе правильные вопросы и наблюдать за собственным поведением. Об этом в интервью РИАМО сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Самонаблюдение позволяет уловить себя в моменте, в пресловутом «здесь и сейчас». Какие я совершаю действия? Какие мысли вызывает тот или иной собеседник? Как мне хочется поступить? Значимость этих вопросов сложно переоценить. Ответы же на них станут ключами к тем дверям, за которыми находится ценное для внутреннего роста содержание», — сказал Хакимов.

Он добавил, что прояснение различных сторон поведения позволяет сформировать целостную картину мира, в которой интегрируются разные ее аспекты.

До этого Хакимов отмечал, что смена работы, хобби, а также освоение новых навыков помогают человеку познать себя. Также он посоветовал чаще знакомиться с новыми людьми. Через взаимодействие с окружающими и коммуникацию открываются стороны, которые порой могут быть и неожиданными, пояснил специалист.

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