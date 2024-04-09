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Режим воздушной опасности объявлен в российском регионе

Губернатор Артамонов: режим воздушной опасности объявлен в Липецкой области

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Shutterstock

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

По его словам, все силы и средства в регионе приведены в состояние повышенной готовности.

Губернатор призвал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

В ночь на 9 апреля в Воронежской области был объявлен сигнал опасности атаки беспилотников.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялось предупреждение о ракетной опасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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