Режим воздушной опасности объявлен в российском регионе

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы региона.

По его словам, все силы и средства в регионе приведены в состояние повышенной готовности.

Губернатор призвал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

В ночь на 9 апреля в Воронежской области был объявлен сигнал опасности атаки беспилотников.

До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялось предупреждение о ракетной опасности.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.