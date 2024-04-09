Режим воздушной опасности объявлен в российском регионе

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы региона.
По его словам, все силы и средства в регионе приведены в состояние повышенной готовности.
Губернатор призвал жителей Липецкой области соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
В ночь на 9 апреля в Воронежской области был объявлен сигнал опасности атаки беспилотников.
До этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялось предупреждение о ракетной опасности.
Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.