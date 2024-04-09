Лишившиеся домов жители подтопленного Орска получат помощь государства

Ущерб после наводнения в Орске будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра. Об этом заявил мэр города Василий Козупица, передает РИА Новости.

Накануне в правительстве региона сообщили, что в Оренбургской области в результате прорыва дамбы оказались подтоплены более 10 тысяч жилых домов.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.