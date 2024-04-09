Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители Оренбургской области подали более 14 тыс. заявлений на матпомощь

В Оренбуржье 14 414 человек обратились за материальной и финансовой помощью

close
100%
«Телега Игната. Экономика и не только...»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Телега Игната. Экономика и не только...»

Свыше 10 тыс. заявлений на единовременную материальную помощь и 4 тыс. заявлений на помощь при утрате имущества подали жители Оренбургской области. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«От жителей поступило 14 451 заявление через портал «Госуслуги»: на единовременную материальную помощь – 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества – 4 252 заявления», — говорится в публикации.

Специалистами минсоцразвития, муниципалитетов оперативно отрабатываются поступившие заявления, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты, которые являются положенными по законодательству.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами