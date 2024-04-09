Жители Оренбургской области подали более 14 тыс. заявлений на матпомощь

Свыше 10 тыс. заявлений на единовременную материальную помощь и 4 тыс. заявлений на помощь при утрате имущества подали жители Оренбургской области. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«От жителей поступило 14 451 заявление через портал «Госуслуги»: на единовременную материальную помощь – 10 162 заявления и на финансовую помощь при утрате имущества – 4 252 заявления», — говорится в публикации.

Специалистами минсоцразвития, муниципалитетов оперативно отрабатываются поступившие заявления, чтобы в максимально сжатые сроки произвести выплаты, которые являются положенными по законодательству.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.