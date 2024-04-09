В Курганской области началась обязательная эвакуация

В четырех селах и одной деревне Курганской области началась обязательная эвакуация населения. Об этом сообщили в администрации округа, передает ТАСС.

Сирены сначала прозвучали в селе Звериноголовское. Также эвакуируют села Прорывное, Озерное, Бугровое, деревню Верхняя Алабуга. Всех людей просят незамедлительно покинуть затопляемую зону.

Отмечается, что уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр.

Незадолго до этого в регионе началась эвакуация музейных экспонатов.

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Ранее власти Курганской области назвали зоны риска при паводке.