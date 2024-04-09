В Курганской области от наводнения могут пострадать 19 тысяч человек

Более 19 тыс. человек, 4 311 домов и 5 011 участков для дач находятся в 62 населенных пунктах, которые могут быть затронуты подтоплением в Курганской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС, которое анализирует свежие прогнозы регионального центра по гидрометеорологии и экологическому мониторингу.

Высок риск подтопления в 62 поселках, где расположены 4 311 жилых домов, 5 011 участков для дач, в них проживают 19 003 человека, включая 3 749 детей.

Изначально вышло предположение о возможном затоплении жилья 18,7 тыс. человек, но позже прогноз ухудшился.

До этого исторический максимум уровня воды прогнозировался в Тоболе.

Эксперты прогнозируют исторический пик уровня воды в реке Тобол, поэтому жители населенных пунктов Курганской области должны немедленно эвакуироваться по соответствующим предупреждениям властей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на видеозаписи, опубликованной правительством региона.

Ранее в России приняли закон, который предоставляет властям регионов право самостоятельно разрабатывать программу страхования жителей на случай стихийных бедствий.