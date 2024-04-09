Восемь мигрантов выдворили после рейда в Мариуполе

Сотрудники УФСБ и МВД по Донецкой народной республике (ДНР) и Росгвардия провели фильтрационно-проверочные мероприятия в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, к административной ответственности привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России.

Отмечается, что на настоящий момент фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

8 апреля заместитель главы комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что законопроект о прекращении приобретенного гражданства России за нарушение присяги гражданина, внесут в Госдуму 9 апреля.

До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что членам семей и близким родственникам иностранных работников следует запретить въезд в Россию.

3 апреля в Москве выявили и остановили канал нелегальной миграции в Россию, который действовал при помощи чиновников.

Ранее Владимир Путин заявил, что стране нужно завозить рабочую силу или повышать производительность труда.