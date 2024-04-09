В России могут создать новое министерство

Власти РФ обсуждают возможность создания министерства, ответственного за молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Ожидается, что ведомство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая и формирования новой структуры правительства.

По данным источников, министерство будет создано на базе «Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения.

Собеседники издания добавили, что власти вновь обсуждают идею объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, как это было до 2018 года.

До этого более 7,5 тыс. активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и студентов из 75 регионов страны подали свои инициативы в новый нацпроект, о запуске которого президент РФ Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию.

В марте депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру просвещения Сергею Кравцову предложение частично возродить идею тимуровского движения среди молодежи.

Ранее в России повысился уровень патриотизма среди молодежи.