Участники спецоперации получат приоритет при регистрации на авиарейсы

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов предоставить приоритетное обслуживание пассажирам — участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму федерального агентства, подлинность которой подтвердили два источника в авиакомпаниях.

В телеграмме, подписанной руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, содержится рекомендация: «предусмотреть предоставление указанной категории пассажиров приоритета при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах».

Кроме того, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военными, грамотно и достоверно информировать их по возникающим вопросам, а также оказывать им содействие на всех этапах перевозки.

Росавиация также предложила авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации участников СВО с ограничениями мобильности рекомендуется размещать их на наиболее комфортные места, соблюдая требования безопасности полетов.

6 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул.

До этого Путин предложил правительству не учитывать материальную помощь для участников спецоперации на Украине при предоставлении мер социальной поддержки.

Ранее Мишустин пообещал выполнить все решения Путина по поддержке участников СВО.