Общественник заявил о готовности бойцов СВО решать серьезные задачи в мирной жизни

В России набирает обороты процесс качественного обновления элит, когда истинные патриоты, проявившие себя на фронте, получают возможность применить свои навыки управления на благо страны и в мирной жизни. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил председатель координационного совета по интеграции новых российских регионов при Общественной палате РФ, завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

Эксперт, который в настоящий момент находится в Донецке, отметил, что лично знаком с сотнями героев, несущими службу в зоне специальной военной операции.

«Сейчас сам только что был в расположении Ленинградского полка и понимаю, что эти ребята готовы к решению самых серьезных задач. Причем уже сейчас многие из них проявляют управленческие задатки. Например, боец Ленинградского полка с позывным «Зенит», будучи рядовым, три месяца исполнял обязанности командира инженерно-саперной роты», — рассказал Александр Малькевич.

Он убежден, что если отважным и инициативным людям помочь «с огранкой их управленческих талантов», страна получит потенциальных руководителей «абсолютно новой формации».

«Это будут потрясающие по своему духу, по своей заряженности на служение нашей стране руководители», — добавил общественник.

По словам Малькевича, прошедшие два года показали россиянам, кто и чего стоит.

«На смену тем, кто сам себя провозглашал элитой, но предал страну, приходят совсем другие люди, что, безусловно, поддерживается обществом», — сказал председатель координационного совета по интеграции новых российских регионов при ОП РФ.

Эксперт указал на то, что президент России Владимир Путин создает дополнительные возможности для обновления элиты. В первую очередь это касается ветеранов специальной военной операции.

«Проект «Время героев» стал уникальной инициативой в сфере привлечения бойцов СВО к гражданской службе на благо Отечества. Эта программа позволит бойцам получить новые компетенции, которые помогут им реализоваться в сферах управления, образования и общественной деятельности», — отметил Малькевич.

Он также подчеркнул, что этот проект пользуется большой востребованностью среди героев СВО.

Напомним, 8 апреля завершился прием заявок в новую программу подготовки кадров «Время героев». Она ориентирована на имеющих опыт руководства ветеранов СВО, а ее целью является выявление талантливых организаторов.