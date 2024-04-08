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Прокуратура взялась за аварию моста под Смоленском

Прокуратура оценит содержание обрушившегося в Смоленской области моста

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Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме Смоленской области моста. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, ведомство проверит в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения.

8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма.

Сообщалось, что из-за обрушения моста в Вязьме несовместимые с жизнью травмы получила женщина.

Губернатор Смоленской области выехал на место ЧП после обрушения путепровода в Вязьме.

Также на месте инцидента оказалась повреждена газовая труба.

Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.

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