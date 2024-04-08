Прокуратура взялась за аварию моста под Смоленском

Прокуратура Смоленской области занялась оценкой работы по содержанию и ремонту обрушившегося в Вязьме Смоленской области моста. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, ведомство проверит в какое время проводились мероприятия по эксплуатации сооружения.
8 апреля в 16:32 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма.
Сообщалось, что из-за обрушения моста в Вязьме несовместимые с жизнью травмы получила женщина.
Губернатор Смоленской области выехал на место ЧП после обрушения путепровода в Вязьме.
Также на месте инцидента оказалась повреждена газовая труба.
Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.