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Турция хочет ввести новые меры в отношении Израиля

Турция хочет ввести новые меры противодействия в отношении Израиля

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Emrah Gurel/AP

Стамбул принял решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАССТАСС.

«Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер против Израиля», – указал дипломат, добавив, что одобренные Эрдоганом меры будут реализовываться первым делом.

Фидан не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, но при этом уточнил, что войска Ирана будут действовать, пока Израиль не объявит о полной демилитаризации и не объявит, что гумпомощь беспрепятственно пойдет в анклав.

Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант пообещал упростить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа при сотрудничестве с международными организациями.

Ранее Байдену предрекли потерю избирателей из-за его политики по Газе.

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