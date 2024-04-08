В Казахстане в зоне подтопления оказались захоронения сибирской язвы

В Казахстане в зоне затопления из-за паводков оказались захоронения сибирской язвы, эпизоотическая ситуация в этих местах пока что остается стабильной. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

«В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, эпизоотическая обстановка в этих местах пока что остается стабильной. После выявления у животного сибирской язвы, оно утилизируется посредством кремации, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого кладут дезинфицирующие средства. Но даже в случае затопления скотомогильников возможность появления особо опасных инфекций отсутствует.

«После отхода воды с затопленных участков также будут взяты пробы грунта из этих захоронений», — подчеркнули в минсельхозе.

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