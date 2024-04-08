Пятро пострадавших при обрушении моста в Вязьме получили множественные травмы

В Минздраве Смоленской области заявили, что пятеро пострадавших при обрушении путепровода получили ранения высокой и средней тяжести. Это сообщение передало РИА Новости.

По словам представителей администрации региона, пострадавшие получили многожественные травмы. Среди них — ребенок 2010 года рождения. В ЦРБ, куда прибыли пережившие падение моста, были дополнительно направлено шесть бригад медиков, в которые были включены хирурги, нейрохирурги и анестезиологи-реаниматологи.

До этого СК возбудил уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме Смоленской области.

Согласно информации СК, криминалисты и следователи оперативно выехали на место инцидента. Они проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.

Панинский мост в Вязьме 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

Ранее имам спас троих детей из машины, которая ушла под лед в Челябинской области.