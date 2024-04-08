СК завел уголовное дело после крушения моста в Смоленской области

Следственный комитет (СК) России завел дело по факту падения моста в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело», — указывается в публикации.

Согласно информации СК, криминалисты и следователи оперативно выехали на место инцидента. Они проводят осмотр, изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

В целях координации работ следственной группы туда прибыл глава регионального следственного управления Анатолий Уханов.

Панинский мост в Вязьме 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю. Есть пострадавшие.

Ранее очевидец рассказал, что мост в Вязьме перед обрушением качался.