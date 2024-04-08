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Путин призвал ряд областей к созданию автомобилестроительного кластера

Путин ждет от ряда регионов планов по созданию автомобилестроительного кластера.

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин ждет планов от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера. Об этом сообщает ТАСС.

»Правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области» – сообщил глава государства.

При этом Путин призвал представить идеи о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в указанных субъектах РФ предпочтительных режимов.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который должен представить доклад Путину до 1 августа.

До этого в России строители приступили к масштабной реконструкции автодороги М-3 «Украина».

Ранее строители приступили к реконструкции трассы «Украина»

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