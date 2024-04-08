Губернатор Смоленской области выехал на место обрушения путепровода в Вязьме

Губернатор Смоленской области Василий Анохин выехал на место обрушения путепровода в Вязьме. Об этом сообщает ТАСС.
Вечером 8 апреля путепровод, на находились стояли грузовой и легковой автомобили, обрушился в городе Вязьма Смоленской области. По предварительным данным, есть пострадавшие, данные о них уточняются.
«В 16:32 по системе «112» поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в г. Вязьме. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находились два автомобиля (легковой и грузовой)», – сказала собеседница агентства.
Также сообщалось, что из-за обрушения моста в Вязьме несовместимые с жизнью травмы получила женщина.
Кроме того, на месте происшествия в результате инцидента оказалась повреждена газовая труба.
Панинский мост 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем.
Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.