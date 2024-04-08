Женщина погибла из-за обрушения моста в Смоленской области

В Смоленской области в результате обрушения моста погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, из-за обрушения моста в Вязьме погиб человек. В ГУ МЧС уточнили, что погибла женщина. Также на месте происшествия в результате инцидента оказалась повреждена газовая труба. Агентство ТАСС сообщает, что количество пострадавших в результате произошедшего увеличилось до шести.

Панинский мост 8 апреля обрушился вместе с легковым автомобилем и грузовиком, которые в тот момент находились на нем. На кадрах с места происшествия видно, что значительная часть моста, соединяющего центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный, рухнула на землю.

Ранее в Подмосковье рухнул автомобильный мост.