Россияне назвали своих любимых персонажей мультфильмов

Любимыми персонажами российской мультипликации у жителей страны являются Домовенок Кузя, Винни-Пух, кот Матроскин, а также Заяц и Волк из «Ну, погоди!». Это показал опрос онлайн-кинотеатра Kion, передает проект «Сноб». В исследовании приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Согласно опросу, самой популярной категорией стали советские мультфильмы. В топе мультфильмов оказались «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь».

При этом респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего смотрят аниме (такой ответ дали 22% опрошенных), зарубежные полнометражные мультфильмы (около 20%) и советские мультфильмы (около 18%). Участники опроса в возрасте от 25 до 34 лет предпочитают смотреть зарубежные полнометражные (около 25%), советские (около 24%) и российские полнометражные мультфильмы (около 23%).

При этом представители возрастной категории 35-44 лет предпочитают смотреть советские мультфильмы (32% опрошенных), российские полнометражные современные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (около 16%), россияне в возрасте от 45 лет — советские мультфильмы (более 47%), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (около 8%).

Опрос kp.ru до этого показал, что почти треть (29%) россиянок ассоциируют себя с Бабой Ягой. Еще 25% респонденток считают себя похожими на Золушку, потому что они такие же скромные, трудолюбивые и верят, что рано или поздно в их жизни случится чудо. 17% голосов получила героиня фильма «Москва слезам не верит» Катерина.

Ранее режиссер нового «Домовенка Кузи» рассказал, каким будет обновленный персонаж.