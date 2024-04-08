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В Орске откроют медпункты временного пребывания

Паслер: в Орске откроют три медпункта временного пребывания для детей и мам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске Оренбургской области откроют три медпункта временного пребывания. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер, слова которого передает ТАСС.

По словам главы области, в этих пунктах разместят новорожденных детей и их мам, а также нуждающихся в госпитализации.

Днем 8 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поручил обеспечить жителей города Орска, пострадавшего от прорыва дамбы, лекарствами и вакцинами.

Также в Оренбургской области начала работать горячая линия, по которой можно получить консультацию по вопросам, связанным с паводком в регионе.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее власти Оренбуржья заявили, что пострадавшие от паводка не будут платить за ЖКХ.

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