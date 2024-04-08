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В Орске рассказали о числе обращений за медпомощью на фоне паводка

В Орске около ста человек обратились за медпомощью из-за паводка

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Орске 99 человек обратились за медицинской помощью в связи с паводком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«Всего в Орске зафиксировано 99 обращений за медицинской помощью в связи с паводком, в том числе 18 детей», — сказал Кузнецов.

По его словам, девять человек госпитализированы.

Он отметил, что медучреждения региона обеспечены запасом вакцин от инфекций.

Также Кузнецов рассказал, что в Орске 11 медицинских учреждений приостановили свою работу. Согласно его информации, 158 местных жителей, в том числе одного несовершеннолетнего, пришлось перевести в другие стационары региона.

До этого руководитель ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников сообщил, что паводковая вода вплотную подошла к Оренбургу и находится буквально «на пороге» областного центра.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее губернатор начал встречу с жителями затопленного Орска с фразы «телефоны все убрали».

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