В ДНР прошла акция «Сад памяти»

В Донецкой народной республике (ДНР) представители властей республики, делегация из Курска, школьники и волонтеры приняли участие в высадках деревьев в рамках акции «Сад памяти». Высадки деревьев проходили в течение двух дней.

Центральное мероприятие прошло в Мангушском районе — на площади 4,5 га было высажено 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, выращенных в лесных питомниках Курской области. В акции приняли участие в том числе глава ДНР Денис Пушилин, зампредседателя правительства — министр природных ресурсов Курской области Константин Поляков.

Также была проведена высадка деревьев на территории Солдатского сквера, который создан в честь гвардии полковника Виктора Масловского. В сквере заложили березовую аллею в память о героях Великой Отечественной войны.

В марте сообщалось, что эстафету пятой международной акции «Сад памяти» в первую неделю запуска проекта подхватят несколько стран — Египет, Тунис, Узбекистан, Турция и Эквадор.

Мероприятия за рубежом проходят при активной поддержке всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также Россострудничества.

Ранее акцию «Сад памяти» провели в Молдавии.