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СК продолжит устанавливать причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

СК РФ: все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» будут установлены

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад с последними данными о результатах расследования теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что следователи продолжают вести работу с потерпевшими в результате теракта, а также со свидетелями произошедшего. В частности, идут следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание других участников преступления.

«По уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что восьмилетнего мальчика, которого переехали террористы после атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, выписали из больницы.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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