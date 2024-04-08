Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье

Серия мощных взрывов произошла в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, наиболее громко звук взрыва был слышен в центре города.

«На месте прилета поднимается столп дыма. Воздушная тревога заработала после взрыва», — добавил общественник (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Чуть ранее стало известно о взрывах в Одессе.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, начиная с 11:50 воздушная тревога по очереди объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.