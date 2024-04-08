Власти ожидают резкий рост числа затопленных домов в Оренбургской области

МЧС предупредило о возможном росте числа затопленных домов в Оренбургской области на 6 тыс. Слова представителя ведомства приводит «Интерфакс».

«С учетом наихудшего прогноза в зону подтопления могут попасть более 6 тыс. домов, из них 28 — многоквартирных, в которых проживает более 20 тыс. человек», — говорится в сообщении.

В одном только Орске сейчас затоплены более 6,5 тыс. жилых домов, 25 школ и детских садов, девять медучреждений. В пунктах временного размещения остаются почти 2 тыс. человек.

До этого мэрия Орска призвала население поселка Лесоторговый эвакуироваться из-за нового прорыва дамбы.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга составил 872 см, что на 16 см выше, чем 24 часа назад. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.