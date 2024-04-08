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Россиянина отправили под стражу за выслеживание ребенка и изнасилование

В Хакасии мужчину арестовали за изнасилование 11-летней девочки у нее дома

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Depositphotos

Жителя Самарской области подозревают в том, что он надругался над 11-летним ребенком. Об этом сообщает Саяногорский городской суд Республики Хакасия.

Инцидент произошел в Саяногорске. По версии правоохранителей, 48-летний мужчина следил за девочкой по пути из школы домой. Россиянин зашел вместе с ребенком в его подъезд и преследовал его до квартиры. Когда школьница открыла дверь, он напал на нее и изнасиловал.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его задержали. Фигуранта арестовали на два месяца. Сам россиянин свою вину не признал.

До этого в Татарстане задержали 43-летнего подозреваемого в изнасиловании ребенка. По словам восьмиклассника, геймер, с которым он познакомился в игре, предложил ему встретиться и поиграть вместе. Когда юноша пришел к мужчине, тот надругался над гостем.

Ранее подростки изнасиловали девятилетнюю девочку в туалете школы.

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