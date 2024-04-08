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В Оренбургской области назвали число подтопленных из-за прорыва дамбы домов

В Оренбургской области оказались подтоплены 10,1 тыс. домов

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МЧС РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области в результате прорыва дамбы оказались подтоплены более 10 тыс. жилых домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там рассказали, что по состоянию на вечером 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок.

8 апреля администрация Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал у города вырос за сутки на 16 см, достигнув отметки 872 см. Опасным считается уровень воды в 930 см.

Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

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