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Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с затоплением в Оренбургской области

Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

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Артем Геодакян/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования из-за затопления в Оренбургской области. Он направил главе российского государства соответствующую телеграмму, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ней говорится, что Ким Чен Ын от имени правительства, народа Северной Кореи и от себя лично «выразил глубокое сочувствие» Путину и в его лице российскому правительству и народу РФ, пострадавшим «в связи с серьезным материальным ущербом от затопления» в этом регионе.

Лидер КНДР пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий этого стихийного бедствия, а населению пострадавших районов — благополучия. Он отметил, что народ Северной Кореи «всегда будет вместе» с народом РФ.

7 апреля мэр Орска Василий Козупица предупредил жителей о выходе реки Елшанки из берегов в районе улицы Щорса.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее глава Алтайского края назвал причину необычного паводка в регионе.

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