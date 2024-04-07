Напавшие на «Крокус» террористы назвали имя своего куратора

Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло. Кадры их допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам террористов, они регулярно поддерживали связь с Сайфулло и получали от него инструкции. Куратор велел им после совершения террористического акта выдвигаться на автомобиле в сторону границы с Украиной. Недалеко от границы террористы должны были бросить автомобиль, после чего при помощи кураторов перейти на украинскую территорию. Сайфулло пообещал доставить террористов в Киев, где каждому их них должны были выплатить по одному миллиону рублей.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».