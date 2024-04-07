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Напавшие на «Крокус» террористы назвали имя своего куратора

Куратора напавших на «Крокус» террористов зовут Сайфулло

Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», заявили, что их куратором был человек по имени Сайфулло. Кадры их допроса опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам террористов, они регулярно поддерживали связь с Сайфулло и получали от него инструкции. Куратор велел им после совершения террористического акта выдвигаться на автомобиле в сторону границы с Украиной. Недалеко от границы террористы должны были бросить автомобиль, после чего при помощи кураторов перейти на украинскую территорию. Сайфулло пообещал доставить террористов в Киев, где каждому их них должны были выплатить по одному миллиону рублей.

До этого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о халатности после теракта в «Крокус Сити Холле», его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность концертного зала.

Вечером 22 марта в подмосковном комплексе «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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