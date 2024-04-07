На Украине заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС

Представитель военной разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы страны якобы не причастны к ударам по Запорожской АЭС. Его слова приводит издание «Украинская правда».

«Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории Запорожской АЭС», — сообщил Юсов.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал атаку беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) безрассудной и призвал как можно скорее прекратить подобные действия в отношении энергообъекта. Гросси утверждает, что столь безрассудные атаки существенно повышают риск серьезной ядерной аварии и должны немедленно прекратиться. По оценке экспертов агентства, нанесенные дронами повреждения на блоке №6 не повлияли на ядерную безопасность ядерной установки.

При этом постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.