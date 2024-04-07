Уровень воды в реке Самаре достиг критической отметки

Правительство Оренбургской области сообщило о подъеме воды в реке Самаре до критической отметки. Об этом сообщается на странице регионального кабмина в социальной сети «ВКонтакте».

«Уровень воды в реке Самара у поста Бузулук на 20:00 7 апреля достиг опасной отметки и составил 930 см», — говорится в сообщении.

Население призывают принять все необходимые меры безопасности.

До этого в Оренбургской области началась вакцинация против гепатита А.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.