В Оренбуржье намерены освободить граждан от коммунальных платежей

В Оренбургской области власти планируют освободить граждан, чьи дома попали в зону подтопления, от коммунальных платежей. Об этом сообщает ТАСС.

«Губернатор поручил отработать систему и подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба, чтобы снабжать пострадавший от паводка Орск.

До этого сообщалось, что более 2 тысяч человек уже эвакуировано из районов города Орска Оренбургской области, оказавшихся под водой после прорыва дамбы. По его словам, на данный момент в Орске подтоплено более 4,5 тысяч жилых домов и домовладений.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

Ранее в регионе ввели режим ЧС федерального характера.