В Госдуме оценили размер выплат пострадавшим от паводков в Оренбуржье

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил «Газете.Ru», что единовременные выплаты для пострадавших в результате паводков жителей Оренбургской области можно считать «оправданными», если государство возьмет на себя строительство нового жилья для них или оплатит их переселение. По его словам, в ближайшее время власти региона должны решить вопрос восстановления жилья в зонах затопления.

«Все зависит от того, будут ли людям компенсировать утраченное или разрушенное жилье. По опыту Тулунского наводнения, государство должно на себя взять строительство нового жилья, либо оплатить переселение людей туда, куда они захотят переехать. А это уже расходы в несколько миллионов рублей за единицу жилья. Итоговую сумму будет посчитать нетрудно. В этом случае единовременные выплаты вполне оправданны: это помощь людям на первое время, чтобы обустроиться, купить необходимое, как-то жить. Но если власти планируют ограничиться только этими суммами, то, конечно, этого недостаточно. В ближайшее время руководство региона должно четко обозначить позицию и разъяснить, как будут восстанавливаться дома и квартиры», — сказал он.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

На территории Оренбургской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим для каждого пострадавшего была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, администрация региона установила финансовую помощь в размере 25 и 50 тыс. рублей на человека в случае частичной или полной утраты имущества первой необходимости соответственно.

Позже губернатор Денис Паслер удвоил выплаты пострадавшим от подтоплений. Теперь они получат единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей, а также 50 тыс. рублей — при частичной — и 100 тыс. — при полной утрате имущества первой необходимости.

7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Он охарактеризовал ситуацию с паводком в городе как критическую.

Ранее стало известно, что синоптики не ожидают улучшения ситуации с паводком в Оренбурге в ближайшие дни.