Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз

Поставки питьевой воды в торговые точки Оренбургской области выросли в несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, пишет «Интерфакс».

«В несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области», — заявили в ведомстве.

Согласно информации Минпромторга, доппоставки затрагивают пострадавшие от паводков регионы, главным образом Оренбургскую область.

«Торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции», — указывается в материале.

Минпромторг России держит ситуацию на контроле, заключается в публикации.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее Путину доложили об изменении ситуации с разливом воды в Оренбуржье.