Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Паводковая вода подошла к железнодорожным путям в Орске

В Орске паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей

close
100%
Егор Алеев/ТАСС

Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город. По данным служб ОАО «РЖД», в настоящее время угроза нарушения движения транспорта на этом участке отсутствует.

Отмечается, что для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее из питомника под Оренбургом эвакуировали 40 хаски.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами