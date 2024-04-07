Паводковая вода подошла к железнодорожным путям в Орске

Паводковая вода подступила к насыпи железнодорожных путей в Орске, но угрозы нарушения движения поездов пока нет. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город. По данным служб ОАО «РЖД», в настоящее время угроза нарушения движения транспорта на этом участке отсутствует.

Отмечается, что для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности орского транспортного прокурора.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее из питомника под Оренбургом эвакуировали 40 хаски.