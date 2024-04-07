Путин поручил заранее предупреждать людей в районах паводков

Жители районов возможного подтопления в Курганской и Тюменской областях должны заблаговременно подготовиться к стихийному бедствию и собрать вещи, людям нужно это объяснять. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с руководителями регионов Вадимом Шумковым и Александром Моором, сообщает ТАСС.

«Президент отметил необходимость планомерной работы с населением по обсуждению необходимости заранее собирать необходимые вещи в случае аномального подъема воды», – подчеркнули в Кремле.

7 апреля президент России Владимир Путин в очередной раз обсудил ситуацию с паводком в Оренбуржье с главой МЧС Александром Куренковым и губернатором региона Денисом Паслером.

Как отмечается, президент заострил особое внимание на необходимости своевременного анализа и принятия соответствующих мер в регионах, где существует угроза наводнения.

До этого синоптики предупредили жителей Курганской области о скором пике половодья.

Ранее Росгидромет дал неутешительный прогноз по Тюменской области.